Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit gestohlenen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs

Erfurt (ots)

Sonntagabend gegen 18:50 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Weimarischen Straße in Erfurt einen 42-jährigen Audi-Fahrer. Dabei stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug zwei gestohlene und zur Fahndung ausgeschriebene Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus war auch der Audi zur Fahndung ausgeschrieben. Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam heraus, dass der 42-jährige polizeibekannte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamin und Opiate. Der 42-Jährige musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u. a. wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet. (DS)

