Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Unverschlossene Autos geöffnet +

Bad Nauheim: Unverschlossene Autos geöffnet

Unbekannte öffneten und durchsuchten in der Zeit von Mittwoch (07.01.2026), 15:30 Uhr bis Donnerstag (08.01.2026), 09:10 Uhr in der Margarethenstraße zwei unverschlossene Autos. Weder in einem grauen VW Tiguan, noch in einem grauen Mercedes C200 wurden die Täter fündig, sodass sie ohne Beute blieben. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Gegenstände, die von außen erkennbar sind, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell