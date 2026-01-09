PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Unverschlossene Autos geöffnet +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Unverschlossene Autos geöffnet

Unbekannte öffneten und durchsuchten in der Zeit von Mittwoch (07.01.2026), 15:30 Uhr bis Donnerstag (08.01.2026), 09:10 Uhr in der Margarethenstraße zwei unverschlossene Autos. Weder in einem grauen VW Tiguan, noch in einem grauen Mercedes C200 wurden die Täter fündig, sodass sie ohne Beute blieben. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Gegenstände, die von außen erkennbar sind, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 15:30

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbrecher flüchtet - Zeugensuche

    Giessen (ots) - Leun: Einbrecher flüchtet - Zeugensuche Einen Mann mit heller/beiger Jacke und eher großen Schuhen suchen Ermittler der Wetzlarer Polizei nach einem versuchten Einbruch in Leun. Der Unbekannte versuchte heute früh gegen 0.25 Uhr, eine Tür eines Einfamilienhauses in der Untere Bachstraße aufzubrechen. Ein Anwohner bemerkte den Einbrecher, dieser flüchtete über ein Nachbargrundstück. Dabei ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:29

    Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Leichtverletzte nach Unfallflucht

    Giessen (ots) - Gießen: Leichtverletzte nach Unfallflucht Eine Gießenerin erlitt am Dienstagmorgen (6.1.) bei einer Unfallflucht leichte Verletzungen. Ihren Angaben zufolge fuhr die 20-Jährige auf ihrem E-Roller in der Jahnstraße. Aus der Straße An der Volkshalle sei gegen 6.10 Uhr ein Pkw nach rechts in die Fröbelstraße eingebogen und dort, vermutlich aufgrund von Winterglätte, ins Rutschen gekommen. Es kam in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren