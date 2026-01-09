Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: KREIS GIEßEN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 05.01.2026, 11:59 Uhr)
Giessen (ots)
Rabenau: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 05.01.2026, 11:59 Uhr)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 27.12.2025 vermissten 17-Jährigen aus Rabenau wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
