Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei zieht positives Fazit - zeremonielle Eröffnung der Mahmud-Moschee und Erfurter Karnevalsumzug

Erfurt (ots)

Am Freitag, 13.02.2026 wurde die im Erfurter Ortsteil Marbach befindliche "Mahmud-Moschee" der Ahmadiyya Gemeinde in einem zeremoniellen Festakt zunächst für die Gemeindemitglieder eröffnet. Am Samstag, 14.02.2026 erfolgte dann der Festakt zur offiziellen feierlichen Eröffnung unter Teilnahme von geladenen Gästen aus Politik, Religion und Gesellschaft. Abschließend fand am Sonntag, 15.02.2026 ein Tag der offenen Tür in der Moschee statt, der auf reges Interesse stieß.

Parallel wurden am Samstag und Sonntag Karneval gefeiert. Am Samstag, 14.02.2026 erfolgte der sogenannte "Rathaussturm", bei dem die Karnevalisten vom Juri-Gagarin-Ring zum Erfurter Rathaus liefen und dort symbolisch vom Oberbürgermeister den Rathausschlüssel übernahmen. Am Sonntag, 15.02.2026 fand der Karnevalsumzug vom Domplatz über die Erfurter Innenstadt bis zum Domplatz statt. Entlang der Strecke freuten sich 27.000 Personen.

Der Inspektionsdienst Nord setzte den polizeilichen Sicherheitsauftrag zum Schutz der Veranstaltung mit Unterstützungskräften der Landespolizei um und agierte hierbei in enger Abstimmung mit zuständigen Behörden sowie den Veranstaltern.

Im gesamten Einsatzverlauf kam es zu keinen sicherheitsrelevanten Störungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell