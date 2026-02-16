Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: LKW durchbricht Leitplanke und stürzt Böschung hinab

Sömmerda (ots)

In den frühen Morgenstunden (16.02.2026) kam es in Sömmerda zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 03:15 Uhr befuhr ein 61-jähriger LKW-Fahrer mit Anhänger die Rheinmetallstraße in Sömmerda in Richtung Bundesstraße 176. Im Bereich eines kurvigen Übergangs verlor der Mann nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich witterungsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge durchbrach der LKW die Leitplanke, geriet auf die Gegenfahrbahn, kam von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden umgehend alarmiert. Der 61-Jährige musste aus dem Fahrerhaus befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie die Bergung des Gespanns dauern an. (DS)

