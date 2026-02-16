Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt betrunkene Audi-Fahrerin

Erfurt (ots)

Samstagnacht (14.02.2026) erwischte die Polizei in Erfurt eine betrunkene Autofahrerin. Die 23-Jährige war mit ihrem Audi um 02:10 Uhr auf dem Juri-Gagarin-Ring unterwegs gewesen, als sie in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 23-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. In der weiteren Folge musste sie die Beamten für die Durchführung einer Blutentnahme zu einer Polizeidienststelle begleiten. Die Tatverdächtige versuchte sich vehement körperlichen gegen die polizeiliche Maßnahme zu wehren. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen die Audi-Fahrerin wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (SO)

