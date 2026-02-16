PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Diebe in Erfurt ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Im Tatzeitraum von Freitag (13.02.2026) bis Sonntag (15.02.2026) brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Tungerstraße ein. Sie stahlen ein Mountainbike der Marke Specialized sowie diverses Werkzeug im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

