Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme Vermisstenfahndung

Erfurt (ots)

Der in Erfurt seit dem 16.02.2026 vermisste 80-Jährige konnte nach Zeugenhinweisen wohlbehalten in Mainz festgestellt und der notwendigen medizinischen Betreuung zugeführt werden. Die Erfurter Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

