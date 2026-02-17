Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme Vermisstenfahndung
Erfurt (ots)
Der in Erfurt seit dem 16.02.2026 vermisste 80-Jährige konnte nach Zeugenhinweisen wohlbehalten in Mainz festgestellt und der notwendigen medizinischen Betreuung zugeführt werden. Die Erfurter Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern. (MF)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell