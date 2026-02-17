Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop bei Einbruch in Bürogebäude entwendet

Erfurt (ots)

Ein Laptop im Wert von knapp 500 Euro war die Beute eines Einbruchs in ein Bürogebäude am vergangenen Wochenende im Erfurter Norden. Unbekannte verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gebäude in der Wallstraße. Anschließend hebelten sie mehrere Bürotüren mit Gewalt auf und entwendeten einen Laptop im Wert von knapp 500 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

