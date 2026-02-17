Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: LKW kommt von Fahrbahn ab - Fahrbahn über mehrere Stunden gesperrt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Mittag (16.02.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Gespann die Landstraße zwischen Witterda und Kleinfahner. Nach ersten Erkenntnissen verlor er vermutlich witterungsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise kippten weder das Zugfahrzeug noch der Anhänger, so dass sie augenscheinlich unbeschädigt und der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieben. Durch den Verkehrsunfall wurde ein Leitpfosten beschädigt, zudem war die Fahrbahn für die Dauer der Bergungsarbeiten über mehrere Stunden hinweg gesperrt. (SO)

