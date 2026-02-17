Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Pressefachgeschäft am Domplatz

Erfurt (ots)

Zwei Unbekannte versuchten heute Morgen (17.02.2026) gegen 03:50 Uhr in ein Pressefachgeschäft am Erfurter Domplatz einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen vergrößerten die beiden Männer einen bereits vorhandenen Altschaden und beschädigten dabei zusätzlich einen Fensterrahmen. Ein Eindringen misslang jedoch und die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Marktstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnten sie nicht mehr gestellt werden. Bei den beiden Einbrechern soll es sich um dunkel gekleidete Männer gehandelt haben, wobei der eine einen dunklen und der andere einen weißen Rucksack getragen haben soll. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0040997 entgegen. (DS)

