PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Pressefachgeschäft am Domplatz

Erfurt (ots)

Zwei Unbekannte versuchten heute Morgen (17.02.2026) gegen 03:50 Uhr in ein Pressefachgeschäft am Erfurter Domplatz einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen vergrößerten die beiden Männer einen bereits vorhandenen Altschaden und beschädigten dabei zusätzlich einen Fensterrahmen. Ein Eindringen misslang jedoch und die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Marktstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnten sie nicht mehr gestellt werden. Bei den beiden Einbrechern soll es sich um dunkel gekleidete Männer gehandelt haben, wobei der eine einen dunklen und der andere einen weißen Rucksack getragen haben soll. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0040997 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:05

    LPI-EF: Zusammenfassung zum gestrigen Unfallgeschehen im Erfurter Stadtgebiet

    Erfurt (ots) - Im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 14:00 Uhr kam es gestern (16.02.2026) im gesamten Erfurter Stadtgebiet witterungsbedingt zu einem erhöhten Unfallgeschehen. Aufgrund von Eis und Schneefall ereigneten sich mindestens elf Verkehrsunfälle sowie mehrere Verkehrsbehinderungen. Dabei entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Verletzte Personen waren ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:04

    LPI-EF: Bargeld und Sammelfiguren bei Einbruch in Restaurant gestohlen

    Erfurt (ots) - Auf Bargeld sowie drei Sammelfiguren hatten es Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt abgesehen. Vermutlich über den offenstehenden Hausflur eines Nachbarhauses und durch das Übersteigen einer Mauer gelangten die Täter in den Innenhof des Objekts. Anschließend hebelten sie mit ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:03

    LPI-EF: Laptop bei Einbruch in Bürogebäude entwendet

    Erfurt (ots) - Ein Laptop im Wert von knapp 500 Euro war die Beute eines Einbruchs in ein Bürogebäude am vergangenen Wochenende im Erfurter Norden. Unbekannte verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gebäude in der Wallstraße. Anschließend hebelten sie mehrere Bürotüren mit Gewalt auf und entwendeten einen Laptop im Wert von knapp 500 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren