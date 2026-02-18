Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schnellimbiss im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag kam es im Erfurter Norden zu einem Einbruch in einen Schnellimbiss. Unbekannte beschädigten ein frei zugängliches Fenster und zerstörten dabei eine Scheibe. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum des Schnellimbisses. Dort entwendeten sie aus einer unverschlossenen Kasse sowie aus einem Regal Bargeld und mehrere Energydrinks im Gesamtwert von knapp 30 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell