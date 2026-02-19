Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Frontalunfall zwischen Erzingen und Riedern am Sand

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.02.2026, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Seat. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer, der von Riedern in Richtung Erzingen fuhr, aus noch nicht abschließend geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat einer 37-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L163a war für die Zeit der Unfallaufnahme bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

