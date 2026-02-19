Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 31/ Gemarkung Neustadt: Verkehrsunfall mit Sattelzug

Freiburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 19.02.2026, gegen 4:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 31 zwischen der Abfahrt Neustadt und der Abfahrt zur Donaueschinger Straße ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 32-jährige Fahrer des Gespanns in östlicher Richtung unterwegs gewesen sein. Der Sattelzug soll dabei laut Zeugen einen weiteren Lastwagen überholt haben und dabei ins Schleudern geraten sein. Das Gespann sei anschließend nach rechts abgekommen, dort mit der Schutzplanke kollidiert und nach links abgewiesen worden sein. In der Folge habe der aus Tschechien stammende Sattelzug die gegenüberliegende Schutzplanke durchbrochen und kam nach einigen Metern an einem dahinter befindlichen Abhang zum Stehen. Der 32 Jahre alte Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber für weitere medizinische Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein nahes gelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Bergung des mit rund 24 Tonnen Oliven beladenen Anhängers erfolgt derzeit durch eine Fachfirma. Aktuell wird der Verkehr in Richtung Donaueschingen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr in Richtung Freiburg wird über Neustadt umgeleitet. Eine Vollsperrung der B31 im Rahmen der vermutlich über mehrere Stunden andauernden Bergungsmaßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Bis wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Ob der Fahrer des Sattelzuges aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse oder aufgrund eines möglichen Fahrfehlers ins Schleudern geriet, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

