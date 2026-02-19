PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg
Rheinheim: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Hufeisenstraße in Rheinheim. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchte die Täterschaft mehrere Wohnräume und entwendete Bargeld sowie Schmuck.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürodienstzeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

