Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Pkw überschlägt sich mehrfach auf Bundesstraße - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 12.15 Uhr, überschlug sich ein Pkw mehrfach auf der Bundesstraße 34. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Erzingen kommend in Richtung Lauchringen, als sie in Höhe von Grießen nach links über die Gegenfahrspur von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrfach. Die 42-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

