Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl im Essener Hauptbahnhof

Essen (ots)

Am 18. Januar kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen deutschen Staatsangehörigen. Das Amtsgericht fahndete bereits nach dem Mann.

Gegen 15:25 Uhr überprüften die Beamten den 46-Jährigen. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Köln einen Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn erließ.

Die Uniformierten verhafteten den Wermelskirchener und übergaben ihn an das zentrale Polizeigewahrsam in Essen, wo er später dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wurde.

