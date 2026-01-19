Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl im Essener Hauptbahnhof
Essen (ots)
Am 18. Januar kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen deutschen Staatsangehörigen. Das Amtsgericht fahndete bereits nach dem Mann.
Gegen 15:25 Uhr überprüften die Beamten den 46-Jährigen. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Köln einen Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn erließ.
Die Uniformierten verhafteten den Wermelskirchener und übergaben ihn an das zentrale Polizeigewahrsam in Essen, wo er später dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wurde.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell