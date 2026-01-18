Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Am 16. Januar kontrollierten Einsatzkräfte einen deutschen Staatsangehörigen in der Haupthalle des Dortmunder Hauptbahnhofs. Die Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden.

Gegen 11:30 Uhr überprüften die Uniformierten den 47-Jährigen. Die polizeiliche Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls in elf Fällen, Erschleichens von Leistungen sowie Körperverletzung vor. Die Freiheitsstrafe betrug ein Jahr und sechs Monate.

Die Einsatzkräfte nahmen den Wohnungslosen fest und überstellten ihn im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell