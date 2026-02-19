Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei nimmt bei Fahrzeugkontrolle gesuchten Mann fest und stellt Drogen sicher

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 18.02.2026, kontrollierten Kräfte der Bundespolizei in der Bismarckallee in Freiburg einen Pkw, der mit drei Personen besetzt war.

Wie sich im weiteren Verlauf der Kontrolle herausstellte, war der 27-jährige Fahrzeugführer aufgrund eines im Dezember in Freiburg begangenen schweren räuberischen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Im Auto fanden die kontrollierenden Beamten zudem 16 Gramm eines weißen Pulvers, bei dem es sich mutmaßlich um Kokain handelt, sowie 127 Ecstasy-Tabletten. Die Ermittlungen zum Drogenfund dauern an.

Der 27-Jährige wurde aufgrund des bestehenden Untersuchungshaftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

oec

