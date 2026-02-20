Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Präg: Fahrzeug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Ein brennender Pkw wurde der Polizei am Mittwoch, 18.02.2026 gegen 17.20 Uhr im Schlossweg in Präg gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte die Feuerwehr den kleineren Brand im Bereich der Motorhaube schnell löschen. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden am VW kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Todtnau und Fahl mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell