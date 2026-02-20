PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Präg: Fahrzeug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Ein brennender Pkw wurde der Polizei am Mittwoch, 18.02.2026 gegen 17.20 Uhr im Schlossweg in Präg gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte die Feuerwehr den kleineren Brand im Bereich der Motorhaube schnell löschen. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden am VW kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Todtnau und Fahl mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 15:40

    POL-FR: Freiburg: Polizei nimmt bei Fahrzeugkontrolle gesuchten Mann fest und stellt Drogen sicher

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, den 18.02.2026, kontrollierten Kräfte der Bundespolizei in der Bismarckallee in Freiburg einen Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Wie sich im weiteren Verlauf der Kontrolle herausstellte, war der 27-jährige Fahrzeugführer aufgrund eines im Dezember in Freiburg begangenen schweren räuberischen Diebstahls zur Festnahme ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:53

    POL-FR: Rheinfelden: Werkzeuge und Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum von Dienstag, 17.02.2026, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 06.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Seitentür eines Kleintransporters eines Handwerksbetriebes auf und entwendete aus diesem sämtliche Werkzeuge sowie sämtliche Baumaschinen. Der Transporter stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz einer Handwerkerfirma in ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:50

    POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Diebstahl von Zweirädern - zwei Tatverdächtige in Haft

    Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Ein 23-jähriger Mann und ein 34-jähriger Mann stehen im Verdacht am Freitag, 13.02.2026, Zweiräder in Weil am Rhein entwendet zu haben. Die beiden Männer sollen gegen 19.20 Uhr, unter Verwendung eines Winkelschleifers, einen verschlossenen E-Scooter, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren