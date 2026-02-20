PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Vorrang missachtet - 8000 Euro Schaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Nissan und einem Mercedes auf der B34 an der Einmündung zur Albtalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 18-jährige Nissan-Fahrerin, die von der B34 in Richtung Albtalstraße abbiegen wollte, den Vorrang des entgegenkommenden 27 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Dabei kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich wodurch beide Autos beschädigt wurden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt 8.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

