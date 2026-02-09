PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag zur PM 00210 vom 09.02.2026

Augsburg (ots)

--------------------------In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft--------------------------- Der 62 Jahre alte Tatverdächtige wurde heute Nachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg und setzte den Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zu den Hintergründen der Tat an.

