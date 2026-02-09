Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Nachtrag zur PM 00210 vom 09.02.2026
Augsburg (ots)
--------------------------In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft--------------------------- Der 62 Jahre alte Tatverdächtige wurde heute Nachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg und setzte den Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zu den Hintergründen der Tat an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell