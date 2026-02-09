PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (08.02.26) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Straßenbahn. Die Polizei stellte hierbei eine Schreckschusswaffe sicher. Passanten hatten zuvor beim Notruf eine Person mit Schusswaffe mitgeteilt. Gegen 21.00 Uhr hielten Einsatzkräfte die betreffende Straßenbahn an der Haltestelle Polizeipräsidium an. Die Beamten konnten den Mann in der Straßenbahn antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten die Schreckschusswaffe beim 19-Jährigen auf und stellten diese sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die sierraleonische Staatsangehörigkeit. Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

