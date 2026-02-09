PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

--------------------------In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft--------------------------- Aichach - Am 08.02.2026 (Sonntag) kam es in Aichach in der Reichenberger Straße zu einem Tötungsdelikt. Gegen 10:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein und zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte, sowie der Rettungsdienst begaben sich umgehend zu einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Vor Ort stellten die Polizeibeamten eine leblose 60 Jahre alte Frau in der Wohnung fest. Die Frau wies mehrere Stichverletzungen am Körper auf. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahme konnte der mutmaßliche Täter gegen 12:00 Uhr durch die Polizei festgenommen werden. Es handelt sich um einen 62 Jahre alten Bekannten der getöteten Frau. Der Mann wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt entscheidet. Die verstorbene 60 Jahre alte Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 62 Jahre alte Mann besitzt ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt gegen den 62 Jahren alten Mann wegen eines Tötungsdeliktes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Schwaben Nord
