POL Schwaben Nord: Nackter Mann sorgt für Aufmerksamkeit am Hochablass

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (08.02.26) war ein 39-Jähriger in offenbar psychischem Ausnahmezustand am Hochablass unterwegs. Hierzu gingen über den polizeilichen Notruf eine Vielzahl von Anrufen ein, die einen nackten Mann im Bereich des Hochablasses beschrieben. Gegen 11.00 Uhr stellte eine Streife den gänzlich entkleideten 39 Jahre alten Mann fest. Dieser rannte schreiend über den Hochablass versteckte sich letztlich im angrenzenden Wald. Der Mann konnte schließlich im angetroffen und festgenommen werden. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der 39-Jährige wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

