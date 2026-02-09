PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nackter Mann sorgt für Aufmerksamkeit am Hochablass

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (08.02.26) war ein 39-Jähriger in offenbar psychischem Ausnahmezustand am Hochablass unterwegs. Hierzu gingen über den polizeilichen Notruf eine Vielzahl von Anrufen ein, die einen nackten Mann im Bereich des Hochablasses beschrieben. Gegen 11.00 Uhr stellte eine Streife den gänzlich entkleideten 39 Jahre alten Mann fest. Dieser rannte schreiend über den Hochablass versteckte sich letztlich im angrenzenden Wald. Der Mann konnte schließlich im angetroffen und festgenommen werden. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der 39-Jährige wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:31

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (03.02.26), 19.00 Uhr, bis Mittwoch (04.02.26) 13.00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Cafe im Bereich des Vorderen Lech zu verschaffen. Dies gelang den Unbekannten offenbar nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des versuchten ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Aichach - Am 08.02.2026 (Sonntag) kam es in Aichach in der Reichenberger Straße zu einem Tötungsdelikt. Gegen 10:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein und zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte, sowie der Rettungsdienst begaben sich umgehend zu einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Vor Ort stellten die Polizeibeamten eine leblose 60 Jahre alte Frau in der Wohnung fest. Die Frau wies ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen Fahrgast

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am frühen Sonntagmorgen (08.02.2026) kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen Taxifahrer. Gegen 03.00 Uhr löste ein Taxifahrer einen Überfallalarm aus, nachdem ein Fahrgast ihn unvermittelt angegriffen hatte. Vorausgegangen war eine Unstimmigkeit über den Fahrpreis am Zielort in der Reinöhlstraße. Der Fahrgast schlug mehrfach auf den Taxifahrer ein, wodurch dieser Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren