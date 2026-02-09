PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (03.02.26), 19.00 Uhr, bis Mittwoch (04.02.26) 13.00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Cafe im Bereich des Vorderen Lech zu verschaffen. Dies gelang den Unbekannten offenbar nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Aichach - Am 08.02.2026 (Sonntag) kam es in Aichach in der Reichenberger Straße zu einem Tötungsdelikt. Gegen 10:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein und zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte, sowie der Rettungsdienst begaben sich umgehend zu einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Vor Ort stellten die Polizeibeamten eine leblose 60 Jahre alte Frau in der Wohnung fest. Die Frau wies ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen Fahrgast

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am frühen Sonntagmorgen (08.02.2026) kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen Taxifahrer. Gegen 03.00 Uhr löste ein Taxifahrer einen Überfallalarm aus, nachdem ein Fahrgast ihn unvermittelt angegriffen hatte. Vorausgegangen war eine Unstimmigkeit über den Fahrpreis am Zielort in der Reinöhlstraße. Der Fahrgast schlug mehrfach auf den Taxifahrer ein, wodurch dieser Verletzungen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:22

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

    Augsburg (ots) - Spickel-Herrenbach - Am gestrigen Samstag (07.02.2026) fielen zwei 27-jährige Autofahrer durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf der Haunstetter Straße ins Auge. Die Polizei stoppte die beiden Männer schließlich. Gegen 21.30 Uhr stellte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer die beiden 27-Jährigen fest, als diese mit deutlich überhöhter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren