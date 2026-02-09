Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch
Augsburg (ots)
Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (03.02.26), 19.00 Uhr, bis Mittwoch (04.02.26) 13.00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Cafe im Bereich des Vorderen Lech zu verschaffen. Dies gelang den Unbekannten offenbar nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
