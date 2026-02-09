POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots) - Aichach - Am 08.02.2026 (Sonntag) kam es in Aichach in der Reichenberger Straße zu einem Tötungsdelikt. Gegen 10:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein und zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte, sowie der Rettungsdienst begaben sich umgehend zu einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Vor Ort stellten die Polizeibeamten eine leblose 60 Jahre alte Frau in der Wohnung fest. Die Frau wies ...

mehr