Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/Remetschwil: Schüsse auf Katze

Freiburg (ots)

Dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen wurde am 19.02.2026 mitgeteilt, dass im Weilheimer Ortsteil Remetschwiel ein 7-jähriger schwarzer Kater, vermutlich mit einem Luftgewehr, beschossen wurde. Das Tier wurde am Sonntag, 15.02.2026, verletzt aufgefunden. Zu einem gleichgelagerten Vorfall gegen denselben Kater und eine weitere Katze kam es bereits im April 2025. Der Fachbereich Gewerbe/ Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges in der Steinbachstraße oder der näheren Umgebung beobachtet haben. Der Fachbereich Gewerbe/Umwelt ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 213 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

