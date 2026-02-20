PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/Remetschwil: Schüsse auf Katze

Freiburg (ots)

Dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen wurde am 19.02.2026 mitgeteilt, dass im Weilheimer Ortsteil Remetschwiel ein 7-jähriger schwarzer Kater, vermutlich mit einem Luftgewehr, beschossen wurde. Das Tier wurde am Sonntag, 15.02.2026, verletzt aufgefunden. Zu einem gleichgelagerten Vorfall gegen denselben Kater und eine weitere Katze kam es bereits im April 2025. Der Fachbereich Gewerbe/ Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges in der Steinbachstraße oder der näheren Umgebung beobachtet haben. Der Fachbereich Gewerbe/Umwelt ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 213 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 13:18

    POL-FR: Albbruck: Vorrang missachtet - 8000 Euro Schaden

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 19.02.2026, kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Nissan und einem Mercedes auf der B34 an der Einmündung zur Albtalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 18-jährige Nissan-Fahrerin, die von der B34 in Richtung Albtalstraße abbiegen wollte, den Vorrang des entgegenkommenden 27 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Dabei kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:15

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auffahrunfall während der praktischen Fahrprüfung

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 19.02.2026, befuhr gegen 11:30 Uhr ein 18-Jähriger im Rahmen seiner praktischen Fahrprüfung die Waldshut Straße von Tiengen in Richtung Waldshut. An der Kreuzung zur Industriestraße hielt das Fahrschulauto an der roten Ampel ordnungsgemäß an. Eine nachfolgende 26-jährige Audi-Fahrerin fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren