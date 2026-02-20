PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 16.02.2026, 09.15 Uhr bis Donnerstag, 19.02.2026, 12.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Balkontür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Rebgasse in Nollingen zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 14:24

    POL-FR: Emmendingen: Randalierer stört Nachtruhe und wird in Gewahrsam genommen

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 20.02.2026, gegen 1:20 Uhr meldeten mehrere Zeugen über den Polizei-Notruf eine randalierende Person in einer Wohnung in der Emmendinger Kleiststraße. Als die hinzugerufene Polizei-Streife an dem Mehrfamilienhaus eintraf, stellte diese entsprechenden Lärm aus einer Wohnung fest. Als dem 27 Jahre alten Bewohner der ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:45

    POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Einbrüche - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 19.02.2026, versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 2 Uhr in ein Friseurgeschäft in der Alten Baseler Straße einzubrechen. Außerdem sollen sie laut Zeugen versucht haben, einen Audi und einen Honda zu öffnen. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten beide unerkannt fliehen. Kurz nach 04.00 Uhr, wurde durch einen ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:21

    POL-FR: Weilheim/Remetschwil: Schüsse auf Katze

    Freiburg (ots) - Dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen wurde am 19.02.2026 mitgeteilt, dass im Weilheimer Ortsteil Remetschwiel ein 7-jähriger schwarzer Kater, vermutlich mit einem Luftgewehr, beschossen wurde. Das Tier wurde am Sonntag, 15.02.2026, verletzt aufgefunden. Zu einem gleichgelagerten Vorfall gegen denselben Kater und eine weitere Katze kam es bereits im April 2025. Der Fachbereich Gewerbe/ Umwelt beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren