Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wer hat den Audi angezündet?

POL-PIZW: Wer hat den Audi angezündet?
Zweibrücken-Oberauerbach (ots)

Heller Flammenschein schreckte die Nachbarschaft der Bodentalstraße mitten in der Nacht auf. Um 01:30 Uhr des Vorweihnachtstages bemerkte ein aufmerksamer Nachbar, dass das Auto seines 39-jährigen Nachbarn brennt. Das silberne Audi A4 Cabrio wurde durch die herbeigeeilte Feuerwehr Zweibrücken gelöscht. Der Wagen wies mehrere Spuren auf, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuteten. Daher hat nun die Kriminalpolizei Pirmasens die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie des Täters aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun mögliche Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

