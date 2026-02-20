Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schwerer Unfall auf der Landstraße 138 - Rettungshubschrauber im Einsatz - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der Landstraße 138, in Höhe der Baustelle des neuen Kreisklinikums, zu einem schweren Unfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer entzog sich zuvor in dem Ortsteil Haagen einer polizeilichen Verkehrskontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortsteile Haagen und Hauingen über die Landstraße 138 in Richtung Steinen. Dabei kam er in Höhe der Baustelle des neuen Klinikums zunächst nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 54-jährigen Frau. Beide Beteiligte wurden schwer verletzt. Der 32-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Die 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkws sowie Säuberung der Fahrbahn war der Streckenabschnitt bis gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Ebenso mögen sich bitte Verkehrsteilnehmer melden, welche durch die Fahrweise des 32-Jährigen in den Ortsteilen Haagen und Hauingen womöglich gefährdet wurden.

