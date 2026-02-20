PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schwerer Unfall auf der Landstraße 138 - Rettungshubschrauber im Einsatz - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der Landstraße 
138, in Höhe der Baustelle des neuen Kreisklinikums, zu einem 
schweren Unfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren.

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer entzog sich zuvor in dem Ortsteil Haagen 
einer polizeilichen Verkehrskontrolle und flüchtete mit überhöhter 
Geschwindigkeit durch die Ortsteile Haagen und Hauingen über die 
Landstraße 138 in Richtung Steinen. Dabei kam er in Höhe der 
Baustelle des neuen Klinikums zunächst nach rechts ins Bankett. Beim 
Gegenlenken geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem 
Pkw einer entgegenkommenden 54-jährigen Frau. 

Beide Beteiligte wurden schwer verletzt. Der 32-Jährige wurde mit 
einem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen. Es 
bestehe Lebensgefahr. Die 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein 
Krankenhaus gebracht. Beide Pkws mussten von einem 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Eine Schadenshöhe kann noch 
nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung 
der Pkws sowie Säuberung der Fahrbahn war der Streckenabschnitt bis 
gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der 
Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Ebenso mögen sich bitte 
Verkehrsteilnehmer melden, welche durch die Fahrweise des 32-Jährigen
in den Ortsteilen Haagen und Hauingen womöglich gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

