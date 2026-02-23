Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter beschädigt öffentliche Beleuchtung beim Betzenhauser Torplatz - Polizei sucht Zeugen

Am 21.02.2026 gegen 11.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann gerade Kabel der öffentlichen Beleuchtung durchtrennt habe, die anlässlich des muslimischen Fastenmonats Ramadan beim Betzenhauser Torplatz in Freiburg angebracht wurde. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Wie der Zeuge mitteilte, habe der Tatverdächtige eine Jeans, einen dunklen Parka, schwarze Schuhe sowie Lederhandschuhe getragen. Außerdem habe er einen Rucksack der Marke Nike mit sich geführt und sei mit einem Schlauchschal vermummt gewesen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mehrere Kabel der Lichtinstallation durchtrennt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gilt ein politisches Motiv als wahrscheinlich. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein weiterer Vorfall, ebenfalls mit mutmaßlich politischem Hintergrund, ereignete sich am Sonntag, 22. Februar. Eine Zeugin teilte gegen 14.15 Uhr telefonisch mit, dass drei Personen gerade ein Banner an der Festbeleuchtung befestigt hätten, sodass der Schriftzug der Beleuchtung überdeckt wurde. Die Personen filmten nach aktuellem Kenntnisstand ihr Handeln. Das Banner, welches sich auf etwa sechs Meter Höhe befand, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0761/882-2880 rund um die Uhr entgegen.

