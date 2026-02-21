Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit fünf Fahrzeugen - mehrere Personen verletzt - PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute gegen 10.10 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt, kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg, ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhren die fünf Fahrzeuge nacheinander den linken Fahrstreifen der BAB5 in Richtung Darmstadt. Aufgrund einer Fahrbahnverengung, durch Gehölzarbeiten, enstand ein Rückstau. Vier Fahrzeugführer erkannten die Situation und brachten ihre Pkw (BMW/Mercedes-Benz/VW/Volvo) rechtzeitig zum Stillstand. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines weiteren BMW erfasste die Situation zu spät und fuhr, von hinten mit ca. 80 km/h, auf den ihm vorausfahrenden Volvo auf. Der Pkw wurde einmal um die eigene Achse gedreht und kollidierte in der Folge mit dem vor ihm befindlichen VW des 45-jährigen Fahrzeuglenkers. Dessen Pkw schob letzendlich einen vor ihm befindlichen Mercedes-Benz auf den an der Spitze befindlichen BMW einer 62-jährigen Fahrzeugfühererin. Bei dem Unfallgeschehen wurden drei Personen verletzt. Eine 49-jährige Beifahrerin im Volvo sowie der 45-jährige Fahrer des VW erlitten leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Eine 45-jährige Beifahrerin im VW erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht und medizinisch versorgt.

Vier Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Fachfirmen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Hauptfahrbahnen bis um 12.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet.

Durch das Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro.

Die Unfallermittlungen wurden durch die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes / Autobahnpolizeirevier Seckenheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell