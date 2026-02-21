PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit fünf Fahrzeugen - PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich auf der BAB5 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg ein Auffahrunfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Der Verkehr wird aktuell über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Informationen zu Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

