POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Straßenbahn und Fußgängerin, PM Nr.1
Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Unfalls zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger im Bereich Hildastraße / Kries Hauptstraße / Mozartstraße zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Nähere Informationen zum Unfall sowie zu etwaigen Verletzungen liegen momentan noch nicht vor.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell