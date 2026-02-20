PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12 Uhr soll ein unbekannter Autofahrer eine 38-jährige Tretroller-Fahrerin zu Fall gebracht haben und anschließend geflüchtet sein.

Die Frau war mit dem Tretroller auf dem Gehweg der Schwetzingerstraße in Richtung Ernst-Brauch-Straße unterwegs, als der unbekannte Autofahrer aus einem Parkplatz auf die Fahrbahn gefahren sein und die Vorfahrt der 38-Jährigen missachtet haben soll. Hiernach stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Ob die Frau tatsächlich vom Auto erfasst wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der unbekannte Autofahrer soll ohne zu stoppen weitergefahren sein. Die Verletzungen der 38-Jährigen mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

