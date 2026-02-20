Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses schnell gelöscht

Mannheim (ots)

Wegen einer Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienanwesen im Stadtteil Jungbusch wurden am Freitagvormittag Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert. Gegen 10:15 Uhr brach im Keller eines Wohnanwesens in der Beilstraße ein Brand aus, der durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Die Ursache für die Brandentstehung ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

