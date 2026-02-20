Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall unter Drogeneinfluss

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag verursachte gegen 13:30 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Mitsubishi einen Verkehrsunfall beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße. Aus Unachtsamkeit touchierte er mit seinem Auto einen dort abgestellten Mercedes Benz Vito und verursachte so an den dem Fahrzeug einen Schaden von 5.000 Euro. Anschließend fuhr der Mann einfach davon. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und meldete den Vorfall der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord konnte den Mitsubishi kurze Zeit später im Bereich der Berliner Straße in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld anhalten und den Fahrer kontrollieren. Es zeigte sich, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein freiwilliger Urintest schlug bei ihm positiv auf Cannabis an. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht verantworten.

