POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Gartenpavillons - Zeugenaufruf - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6220260), kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Weihrauch-Straße in Eberbach.

Im Zusammenhang mit dem Brand werden weiterhin Zeugen gesucht. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der nach dem Brandausbruch an eine Glastür einer Wohnung des Anwesens klopfte und die Bewohnerin weckte. Diese erwachte und konnte sich in Sicherheit bringen.

Zeuginnen und Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

