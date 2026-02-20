Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch im Gewerkschaftshaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Donnerstagvormittag brachen Unbekannte in Veranstaltungsräumlichkeiten des Gewerkschaftshauses in der Mannheimer Innenstadt ein.

Die Unbekannten drangen auf bislang unklare Weise in die Veranstaltungsräume des Gewerkschaftshauses ein, in dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden. Im Inneren beschädigten sie mehrere Treppenstufen und Teile der Decke. Im Veranstaltungssaal entwendeten sie einen Feuerlöscher, dessen Inhalt sie auf dem Boden und den aufgestellten Tischen verteilten. Zudem nahmen sie aus dem Rednerpult drei Mikrofone mit.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell