Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte randalieren an Haltestelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:20 Uhr randalierte eine Gruppe junger Männer an der Haltestelle Talstraße im Mannheimer Stadtteil Feudenheim. Hierbei wurde eine Glasscheibe des Haltestellenhäuschens derart beschädigt, dass sie zerbrach.

Ersten Ermittlungen zufolge entfernten sich die unbekannten Personen mit dem Bus der Linie 50 in Richtung OEG-Bahnhof vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen und/oder zu den Tätern mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

