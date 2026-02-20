PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr am Mittwoch und 07:10 Uhr am Donnerstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte im Ginsterweg im Heidelberger Stadtteil Boxberg.

Die Täterschaft zerstörte das Schloss der Terassentür, durch welche sie in die Räumlichkeiten der Einrichtung gelangte. Im Inneren hebelten die Unbekannten eine weitere Tür auf und eine geöffnete Geldkassette wurde auf dem Boden aufgefunden.

Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde sowie die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Emmertsgrund des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:41

    POL-MA: Heidelberg: Unfall unter Drogeneinfluss

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstag verursachte gegen 13:30 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Mitsubishi einen Verkehrsunfall beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße. Aus Unachtsamkeit touchierte er mit seinem Auto einen dort abgestellten Mercedes Benz Vito und verursachte so an den dem Fahrzeug einen Schaden von 5.000 Euro. Anschließend fuhr der Mann einfach davon. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:01

    POL-MA: Mannheim: Einbruch im Gewerkschaftshaus - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend und Donnerstagvormittag brachen Unbekannte in Veranstaltungsräumlichkeiten des Gewerkschaftshauses in der Mannheimer Innenstadt ein. Die Unbekannten drangen auf bislang unklare Weise in die Veranstaltungsräume des Gewerkschaftshauses ein, in dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden. Im Inneren beschädigten sie mehrere Treppenstufen und Teile der Decke. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren