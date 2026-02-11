Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung nach Schneeballschlacht in Schortens

Schortens (ots)

Am 06.02.2026 gegen 17:00 Uhr kam es in der Mozartstraße in Schortens zu einem Polizeieinsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen veranstalteten mehrere Kinder im Bereich von Mehrfamilienhäusern eine Schneeballschlacht. Dabei traf ein Schneeball eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. In der Folge begab sich ein bislang unbekannter Mann aus dem Haus, beschimpfte und beleidigte die Kinder, packte eines der Kinder am Kragen und nahm diesem die Brille ab. Anschließend entfernte sich der Mann mit der Brille in Richtung seines Wohnhauses.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell