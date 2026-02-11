PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung nach Schneeballschlacht in Schortens

Schortens (ots)

Am 06.02.2026 gegen 17:00 Uhr kam es in der Mozartstraße in Schortens zu einem Polizeieinsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen veranstalteten mehrere Kinder im Bereich von Mehrfamilienhäusern eine Schneeballschlacht. Dabei traf ein Schneeball eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. In der Folge begab sich ein bislang unbekannter Mann aus dem Haus, beschimpfte und beleidigte die Kinder, packte eines der Kinder am Kragen und nahm diesem die Brille ab. Anschließend entfernte sich der Mann mit der Brille in Richtung seines Wohnhauses.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

