Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Sportgeschäft

Schortens (ots)

Am 10.02.2026 gegen 11:21 Uhr kam es in einem Sportgeschäft in der Bahnhofstraße in Schortens zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Beschuldigte das Geschäft, zog dort mehrere Bekleidungsgegenstände an und beschriftete zudem einen Schuh. Im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten wurden die angezogenen Kleidungsstücke wieder abgelegt. Dem Beschuldigten wurde durch das Geschäft ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

