Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit beschädigter Lichtzeichenanlage

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.02.2026 gegen 15:55 Uhr kam es im Wilhelmshavener Stadtteil Voslapp zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Werdumer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen bog die Fahrerin eines Lkw von der Kurt-Schumacher-Straße in die Werdumer Straße ein und touchierte dabei eine rechtsseitig befindliche Lichtzeichenanlage. Infolge des Zusammenstoßes wurden die beiden oberen Blenden der Fußgängerampel beschädigt und fielen ab. Die Stadt Wilhelmshaven wurde über den Schaden informiert. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die weiteren Maßnahmen wurden vor Ort veranlasst.

