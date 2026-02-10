PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit beschädigter Lichtzeichenanlage

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.02.2026 gegen 15:55 Uhr kam es im Wilhelmshavener Stadtteil Voslapp zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Werdumer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen bog die Fahrerin eines Lkw von der Kurt-Schumacher-Straße in die Werdumer Straße ein und touchierte dabei eine rechtsseitig befindliche Lichtzeichenanlage. Infolge des Zusammenstoßes wurden die beiden oberen Blenden der Fußgängerampel beschädigt und fielen ab. Die Stadt Wilhelmshaven wurde über den Schaden informiert. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die weiteren Maßnahmen wurden vor Ort veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:41

    POL-WHV: Einbruchdiebstahl auf Betriebshof in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 06.02.2026, 15:00 Uhr, bis zum 09.02.2026, 07:45 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Baugerätevermietung in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Container auf dem Betriebshof auf. Aus diesen wurden diverse Baugeräte entwendet. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die im ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:39

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der Jeverschen Landstraße

    Schortens (ots) - Am 06.02.2026 kam es gegen 18:00 Uhr auf der L 807 (Jeversche Landstraße) in Höhe des dortigen Sportplatzes zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und streifte den entgegenkommenden Pkw einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren