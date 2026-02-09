PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der Jeverschen Landstraße

Schortens (ots)

Am 06.02.2026 kam es gegen 18:00 Uhr auf der L 807 (Jeversche Landstraße) in Höhe des dortigen Sportplatzes zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und streifte den entgegenkommenden Pkw einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461 / 9849330 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

