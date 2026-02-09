PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Handtasche in Varel auf dem Gelände des Jugendzentrum Weberei - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Varel (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, gegen 10:15 Uhr, wurde einer Geschädigten ihre Handtasche aus der Hand entrissen, als sie zu Fuß auf dem unbefestigten Weg zwischen der Windallee und dem Jugendzentrum Weberei ging.

Es handelte sich um zwei Täter, die in Richtung Jugendzentrum Weberei flüchteten. Einer der beiden Täter hat ein asiatisches Erscheinungsbild und soll ca. 25 Jahre alt sein. Auf der Wange hatte er einen roten Ausschlag.

Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 12:10

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 01.02.26, 22.00 Uhr bis 02.02.26, 09.10 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße, Höhe Haus Nr. 175, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein grauer Renault vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:03

    POL-WHV: Einbruchschutz: Gekippte Fenster bieten Tätern Tatgelegenheiten

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.02.2026 wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Emil-Nolde-Straße in Wilhelmshaven gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter zwischen 11:00 und 16:30 Uhr Bargeld und Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren