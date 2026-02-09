Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Handtasche in Varel auf dem Gelände des Jugendzentrum Weberei - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Varel (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, gegen 10:15 Uhr, wurde einer Geschädigten ihre Handtasche aus der Hand entrissen, als sie zu Fuß auf dem unbefestigten Weg zwischen der Windallee und dem Jugendzentrum Weberei ging.

Es handelte sich um zwei Täter, die in Richtung Jugendzentrum Weberei flüchteten. Einer der beiden Täter hat ein asiatisches Erscheinungsbild und soll ca. 25 Jahre alt sein. Auf der Wange hatte er einen roten Ausschlag.

Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell