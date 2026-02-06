POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Am 05.02.2026 gegen 14:00 Uhr kam es in der Parkstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Fahrzeug eine Bauchtasche. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit stets zu ...

mehr