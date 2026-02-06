PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.26, 22.00 Uhr bis 02.02.26, 09.10 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße, Höhe Haus Nr. 175, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein grauer Renault vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

