Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Warnung vor dem Betreten zugefrorener Gewässer - Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Friesland, der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Der Landkreis Friesland, die Stadt Wilhelmshaven und die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland nehmen die derzeit niedrigen Temperaturen und mehrere eingegangene Anrufe aus der Bevölkerung zum Anlass, erneut auf die Gefahren hinzuweisen, die vom Betreten zugefrorener Seen, Teiche und sonstiger Gewässer ausgehen. Insbesondere wurde gemeldet, dass sich Jugendliche auf Eisflächen aufgehalten haben. Aus polizeilicher Sicht wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Eisflächen aktuell nicht freigegeben sind und in der Regel keine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Das Betreten solcher Flächen stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar. Eine sichere Eisdecke bildet sich erst nach längeren Perioden mit durchgängigen Minusgraden. Gegenwärtig verhindern unter anderem Bodentemperaturen, Strömungen, Gasblasen, Zu- und Abflüsse sowie punktuelle Wärmequellen eine verlässliche Eisbildung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Eisflächen erst nach ausdrücklicher Freigabe durch die zuständigen Städte und Gemeinden betreten werden dürfen. Bei stehenden Gewässern gilt eine Mindest-Eisdicke von etwa 15 Zentimetern als Voraussetzung für eine ausreichende Tragfähigkeit. Diese Bedingungen sind derzeit nicht erfüllt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder ausdrücklich über die Gefahren aufzuklären und auf ein entsprechendes Verhalten hinzuwirken. Auch Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sollten ihre Tiere in Gewässernähe anleinen, da auch Tiere ins Eis einbrechen können und Menschen bei Rettungsversuchen zusätzlich gefährdet werden. Sollte es dennoch zu gefährlichen Situationen kommen, ist umgehend der Notruf 112 zu wählen. Rettungsmaßnahmen auf Eis sind äußerst gefährlich und sollten ausschließlich durch speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehr oder der DLRG durchgeführt werden, die über entsprechende Schutzausrüstung verfügen.

"Zugefrorene Gewässer üben insbesondere auf Kinder und Jugendliche eine große Anziehungskraft aus, stellen derzeit jedoch eine erhebliche Gefahr dar. Die Polizei appelliert dringend, Eisflächen nicht zu betreten und Hinweise sowie Sperrungen zu beachten. Nur durch umsichtiges Verhalten lassen sich Unfälle vermeiden", sagt der Leitende Polizeidirektor Jörg Beensen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

