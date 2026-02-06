Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchschutz: Gekippte Fenster bieten Tätern Tatgelegenheiten

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.02.2026 wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Emil-Nolde-Straße in Wilhelmshaven gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter zwischen 11:00 und 16:30 Uhr Bargeld und Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut auf eine wichtige Präventionsmaßnahme hinzuweisen: Auf Kipp stehende Fenster stellen keinen wirksamen Einbruchschutz dar. Sie können von Tätern mit geringem Aufwand überwunden werden und bieten eine einfache Gelegenheit, in Wohnräume einzudringen - auch tagsüber und bei kurzer Abwesenheit. Die Polizei empfiehlt daher: - Fenster und Türen beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses stets vollständig zu schließen und zu verriegeln - Auch bei kurzer Abwesenheit keine Fenster gekippt zu lassen +++ Wir beraten Sie gerne: Unsere Ansprechpartner*innen +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. Neben Katja Reents, die als Beauftragte für Kriminalprävention für den Bereich Wilhelmshaven zuständig ist und die sie unter der Rufnummer 04421 942-108 erreichen, stehen im Landkreis Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-181 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für Beratungen zur Verfügung.

