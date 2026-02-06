PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchschutz: Gekippte Fenster bieten Tätern Tatgelegenheiten

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.02.2026 wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Emil-Nolde-Straße in Wilhelmshaven gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter zwischen 11:00 und 16:30 Uhr Bargeld und Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut auf eine wichtige Präventionsmaßnahme hinzuweisen: Auf Kipp stehende Fenster stellen keinen wirksamen Einbruchschutz dar. Sie können von Tätern mit geringem Aufwand überwunden werden und bieten eine einfache Gelegenheit, in Wohnräume einzudringen - auch tagsüber und bei kurzer Abwesenheit. Die Polizei empfiehlt daher: - Fenster und Türen beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses stets vollständig zu schließen und zu verriegeln - Auch bei kurzer Abwesenheit keine Fenster gekippt zu lassen +++ Wir beraten Sie gerne: Unsere Ansprechpartner*innen +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. Neben Katja Reents, die als Beauftragte für Kriminalprävention für den Bereich Wilhelmshaven zuständig ist und die sie unter der Rufnummer 04421 942-108 erreichen, stehen im Landkreis Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-181 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für Beratungen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:35

    POL-WHV: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.02.2026 gegen 14:00 Uhr kam es in der Parkstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Fahrzeug eine Bauchtasche. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit stets zu ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:20

    POL-WHV: Warnung vor dem Betreten zugefrorener Gewässer - Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Friesland, der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

    Wilhelmshaven/Friesland (ots) - Der Landkreis Friesland, die Stadt Wilhelmshaven und die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland nehmen die derzeit niedrigen Temperaturen und mehrere eingegangene Anrufe aus der Bevölkerung zum Anlass, erneut auf die Gefahren hinzuweisen, die vom Betreten zugefrorener Seen, Teiche ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:59

    POL-WHV: Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 04.02.2026 zwischen 15:00 Uhr und 19:10 Uhr kam es in der Herbartstraße in Wilhelmshaven zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zugang zu der Wohnung des Geschädigten. In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren