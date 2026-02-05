PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 04.02.2026 zwischen 15:00 Uhr und 19:10 Uhr kam es in der Herbartstraße in Wilhelmshaven zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zugang zu der Wohnung des Geschädigten. In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

